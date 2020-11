Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a goleada (0-4) sobre o V. Guimarães:

[Importância de ir para a paragem em primeiro e com este resultado] «É sempre positivo, estaria a mentir se dissesse que não tem importância. Para mim é mais importante manter esta dinâmica e ir para a paragem com um jogo bem conseguido. Temos que levar isto como é, o início de um processo. É muito importante ir para a paragem com uma vitória, mais do que a liderança, pela forma como jogámos hoje».

[Travão na euforia é preocupação sua?] «Faz parte do meu trabalho, apesar de ser novo tenho mais anos do que eles de futebol. Temos de estar felizes, quero que estejam a fazer uma festa no balneário, não ganharam nada mas ganharam o jogo, ganharam bem e têm de se divertir e dois dias depois estar novamente preparados para começar de novo».

[ESPN considera Ruben Amorim um dos treinadores mais promissores…] «Vale o que vale. A minha carreira está como o Sporting, está no início; com duas derrotas muda tudo. Quando se fala em treinador é equipa técnica, porque a equipa técnica já evitou que cometesse muitas asneiras».