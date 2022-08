Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (3-3) na ronda inaugural do campeonato:

[Muitos golos marcados pelas principais equipas na primeira jornada] «Olho para a nossa equipa. Não podemos sofrer três golo num jogo em que estamos em vantagem e temos mais posse. Interessa os três pontos, e hoje não conseguimos porque sofrermos três golos, pois estivemos em vantagem três vezes».

[Bom futebol Atitude é para manter?] «Nunca mudei a minha atitude a jogar, enquanto treinador. Estou muito satisfeito com a minha equipa. Temos sempre a nossa identidade, queremos sempre bom futebol, o defender bem às vezes é pressionar melhor lá à frente. Não há que fazer dramas, não estou preocupado, estou é frustrado. Saio deste jogo e sei claramente o que vou fazer no próximo treino, houve jogos em que o resultado não foi positivo e não sabia o que fazer. Não podemos facilitar um milímetro, os jogadores sabem disso, neste momento o patamar está muito elevado no Sporting, temos de ganhar todos os jogos».

[Cresceu com Edwards e Rochinha. Em seguida entrou Esgaio. Significado?] «Quando ganhámos tudo corre bem e nunca se vai buscar isso. Estar empatado para nos é perder pontos. Foi uma tentativa de repor a nossa linha defensiva e não sofrer tanto por aquele lado. Faltou-nos a estrelinha, como no primeiro ano foi tanto falado, por não termos ganho não é o fim do mundo».