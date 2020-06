Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (2-2) frente ao V. Guimarães:

«Foi um bom jogo, um pouco estranho porque partiu cedo. O Sporting chegou à vantagem numa altura em que merecia, mas tranquilizou-nos e deu para empurrar o V. Guimarães para a sua defensiva. Depois sofremos um golo que acontece quando se quer sair a jogar. Marcámos o segundo e num remate que, penso eu que ia para fora, o V. Guimarães fez o 2-2. Foi um bom jogo, nem o Sporting está no seu melhor nem o V. Guimarães está no seu melhor ainda».

[Chamou Borja e Pedro Mendes e não fez a terceira substituição] «Pensei colocar o Borja porque senti o Acuña bastante cansado, mas é um jogador que dá sempre bons cruzamentos e é importante nas bolas paradas. Senti que os centrais do Vitória estavam a sofrer com as nossas diagonais e achei melhor manter do que meter um avançado, perante dois jogadores, os centrai adversários, que não são rápidos mas são fortes no confronto direto».