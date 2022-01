Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após o triunfo (0-2) frente ao Vizela:

[Regresso aos golos de Pedro Gonçalves] «Em relação aos golos do Pedro Gonçalves não importante, o importante é ganhar o jogo, a forma como ele jogou e a forma como a equipa esteve mais agressiva do que no último jogo. O Pote é um jogador cheio de confiança, os golos são uma consequência e acabam por ser naturais».

[Daniel Bragança no meio campo no lugar de Matheus Nunes] «Já no primeiro jogo o Vizela deixava muito espaço exterior e era preciso um jogador mais forte em espaços reduzido. O Matheus, que cresceu a pulso, tem de perceber que as oscilações acontecem. Da mesma forma que cresceu rápido pode descer. Na vida de futebolista tem de se estar sempre no máximo e hoje o Dani(el Bragança) esteve sempre no máximo. Fez um grande jogo, não quer dizer que seja titular no próximo jogo».