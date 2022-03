Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (0-2) frente ao Moreirense:

[Paulinho a jogar pela esquerda] «Sabemos as características do Paulinho, leva o jogo para um momento diferente. Consegue ligar se ter uma grande marcação, porque está a jogar fora da zona central. Jogamos com o Slimani para a profundidade e nos cruzamentos temos dois avançados na área. Mas, temos muita coisa a melhorar, nomeadamente no entendimento do jogo».

[Palhinha e Pote entraram depois de uma lesão. Sentiu-se isso?] «Sentiu-se um pouco, mas o jogo também estava diferente. Notou-se a falta de ritmo deles, mas é perfeitamente normal, são jogadores importantes para nós. Mas, o jogo estava diferente, não tínhamos uma construção limpa atrás».