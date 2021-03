Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio João Cardoso, após a vitória por 1-0 ante o Tondela, em jogo da 23.ª jornada da I Liga:

«Satisfeitíssimo com o comportamento deles [dos jogadores]. Nem sempre acertam o passe, a receção. Às vezes o perigo que algumas equipas criam – e o Tondela criou – foi por perdermos a bola sem grande pressão. Mas estou satisfeito com o comportamento deles. Nós procurámos o golo desde o primeiro momento, o Tondela teve muita gente atrás da bola, raramente veio pressionar-nos e nós temos que aprender a lidar com isso. Agora, não demos quase ocasiões ao Tondela, tirando uma na segunda parte em que fomos nós que perdemos a bola. O jogo teve apenas um sentido. O golo aparecer no fim é o facto de nós estarmos sempre com a bola, começar a haver cansaço e o Tiago Tomás que fez um grande trabalho. Os jogos vão ser sempre assim até ao fim.»

[Mensagem ao intervalo]: «Lembro-me que houve várias vezes que nós jogámos a bola no Nuno Mendes e o Tiago [Almeida] estava lá sempre. No fim da primeira parte já não conseguia chegar, daí a capacidade de o Nuno Mendes ganhar a profundidade. O que tentámos melhorar na segunda parte foi o tentar não cair na ansiedade de toda a gente vir buscar a bola onde não devia, cada um ter o seu espaço. Temos muito a melhorar, mas fizemos muitas coisas bem. Lembrar que o Tondela tinha cinco vitórias seguidas aqui, portanto, não é fácil jogar aqui.»

[Dificuldades e coisas a melhorar]: «Eu esperava, claramente, um jogo assim. O Pako também o disse e nós começámos a ver que ia ser um Tondela ao contrário de Alvalade. Foi [um Tondela] claramente defensivo, com muita gente atrás da bola. Era normal nós termos esta dificuldade. Hoje já vi coisas melhores, já não estivemos a bater a bola tão longe do meio campo, já empurrámos mais, daí a nossa reação ser muito mais forte e o Tondela não conseguia ter bola. Melhorámos nesse aspeto e vamos melhorar noutros.»