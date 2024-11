Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-4) frente ao Sp. Braga naquele que foi o seu último jogo no comando técnico dos leões:

«O jogo estava muito difícil, mas senti que se a nossa equipa marcasse um golo a nossa equipa estava mais fresca, isso teve influência no jogo. Senti que estávamos estagnados até esse golo, muito devagar. Estas duas semanas foram complicadas, os jogadores deram muita na terça, não só físico, mas também mentalmente. Mal marcámos senti que podíamos ganhar».

«Não contávamos que o Braga jogasse com dois extremos a jogar ao mesmo tempo. A frescura fez diferença neste jogo, estivemos quase sempre por cima, o Braga fechou os espaços mesmo com pouco tempo para preparar o jogo. o Braga esperou por nós, não fomos assim tão bons, apesar de não termos sofrido assim muitas transições, o Braga teve esperteza a tapar e sair. Queria muito que a equipa ganhasse, era o mais importante».