Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo por duas bolas a uma frente ao Vizela:

[O que há a fazer melhor na próxima época] «O que temos de fazer é um planeamento melhor, trabalhar nas coisas que não fizemos tão bem no início da época, quer em campo quer fora do campo. Levar as coisas mais como antigamente, jogo a jogo, sem stressar os jogadores. Temos de trabalhar para ganhar o primeiro jogo da época, sem pensar além disso».

[O que faltou?] «Vários fatores. A sorte em alguns jogos também é um fator importante. Somos melhor equipa, claramente, do que quando fomos campeões. Temos de ser capazes de corresponder às expetativas, porque no ano do campeonato ninguém esperava de nós. É esse o peso de jogar num grande. Em momentos de aperto, quando tínhamos de ganhar, não conseguimos. É uma coisa que se calhar eu tenho de melhorar. Temos de melhorar o planeamento, temos de saber o que contamos. Quando os jogadores saem a meio da época tem impacto. Sinto que os adeptos sabem que há um projeto, uma ideia, a equipa joga assim e há o caminho. Se não fosse assim, seria pior».

[Se pudesse mudar uma decisão qual seria?] «É difícil. Não foi uma decisão. Pelo impacto que teve a saída o Matheus Nunes, se calhar não fazia tanta força para ele ficar, porque sinto que em certos momentos não estivemos juntos por isso. Mas, há tantas coisas a mudar, no jogo fiz tantas asneiras…»