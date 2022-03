Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio D, Afonso Henriques, após o triunfo por três bolas a uma frente ao V. Guimarães:

[Aproxima-se do primeiro lugar] «Toda a gente do Sporting precisa que o Porto perca pontos. A equipa acredita que é possível, há muitos pontos em disputa, mas é sempre uma montanha russa de emoções. Temos esperança que o adversário perca pontos, quando não acontece temos de começar outra vez. O que temos a fazer é ganhar os nossos jogos, ganhando mantemos a esperança até ao fim. Temos muita esperança e estamos à espera de um rastilho. Temos de ser melhores, quem cair primeiro resolve, não gosto de dizer isto, porque podemos ser nós e depois tenho de motivar os jogadores, mas é assim».

[Responsabilidade] «Temos uma responsabilidade muito maior do que vencer campeonato. Temos de estar na luta, temos de ser melhores. Há três candidatos históricos, só vai vencer um, há motivação de jogar no Sporting, há competitividade interna. Temos de ganhar e estar nas decisões, essa é uma responsabilidade muito maior do que ganhar, porque só vai ganhar um. É muito maior e importante estar nessa luta do que vencer. Tem que se estar na luta até ao fim, fazer o nosso trabalho».