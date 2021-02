Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, à SportTV, após a vitória por 2-0 ante o Paços de Ferreira, em Alvalade, em jogo da 19.ª jornada da I Liga:

«Na segunda parte marcámos o golo logo no início e a partir daí fechámos o jogo, não houve grandes oportunidades, estivemos bem fisicamente, podíamos ter estado melhor ofensivamente, ter tido mais bola, aproveitar a vantagem de dois golos, chamar mais o adversário. Não o fizemos, mas defendemos bem, com segurança e acaba por ser justo.»

[Se foi sem deslumbrar, mas com eficácia]: «Sim. Temos muitos momentos em que esta equipa é muito eficaz, trabalhadora, faz o que tem de fazer e vai crescer com o tempo, para dominar os jogos de início a fim.»

[Sétima vitória seguida]: «É importante, mas nem olhamos tanto a isso. Jogo a jogo, queríamos ganhar, era um jogo importante, contra uma excelente equipa. Era mais um jogo, como temos de ganhar agora ao Portimonense.»

[Nenhuma equipa deixou escapar o título com dez pontos de vantagem]: «Para mim não significa nada. Ainda há pouco estive a ver: o Liverpool, campeão europeu e depois da Premier League, fez nove pontos em dez jogos. Se o Liverpool, se o Klopp sofre essas derrotas, se os jogadores, se o Thiago Alcantara…».

[Jornalista interrompe para perguntar se em Portugal há alguém com o nível do Liverpool]: «Nós não somos, mais uma razão me dá. Portanto, se uma equipa do nível do Liverpool acontece isso, também pode acontecer ao Sporting. Nós temos é de trabalhar muito, preparar bem o Portimonense.»

[Se é proibido utilizar as palavras campeões e título no balneário:] «Não probo ninguém. O que eles estão proibidos é parar de trabalhar, de correr. Agora, cada um diz o que quer dentro da nossa equipa e se perguntar a toda a gente, toda a gente diz o mesmo. É a nossa convicção e é assim que nos vamos manter.»