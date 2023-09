Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) frente ao Sp. Braga:

[No ano que foi campeão venceu cá com um jogador a menos. Diferença?] «A diferença é que tivemos uma oportunidade nesse dia, sofremos o jogo todo e ao contrário de hoje num momento em que conseguimos chegar à área do Braga um jogador fez bem o passe e o outro rematou bem. Em relação ao jogo estou muito mais descansado. Naquele jogo não tivemos quase ataque, também a menos. Por isso fico um pouco chateado. Temos dez pontos, ninguém tem mais do que nós, vamos para a paragem para melhorar a equipa».