O Sporting recebe o Arouca neste domingo (20h30), na 8.ª jornada da Liga 2023/24.

Após a derrota frente à Atalanta, a primeira da época, Ruben Amorim disse que esta época haveria tolerância zero para a sua equipa. Confrontado com essa declaração, o treinador disse tratar-se apenas da constatação de um facto.

«É saber o momento, ter alguma experiência e constatar um facto. Nós temos sempre de ganhar, queremos lutar pelos títulos. O que faço é ler o ambiente e conhecer bem o futebol português. Não acresce nada, foi-me perguntado sobre o ambiente, os assobios, estamos na frente e isso acontece com uma má primeira parte, mas é bom sinal, é sinal que há exigência no clube. Vejo isso com naturalidade, não acresce pressão, é apenas a constatação de um facto.»

