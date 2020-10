Declarações do treinador do Gil Vicente, Rui Almeida, à SportTV, após a derrota por 3-1 ante o Sporting, em jogo da primeira jornada da I Liga, em Alvalade:

«O futebol é assim, contra estas equipas grandes cometem-se erros – ou pequenos erros – e acontecem os golos. É inglório não tirar pontos deste jogo, quando tudo parecia que íamos levar três, nem um levámos.»

«Costumo dizer que os resultados não são injustos. O Sporting marca três golos e nós marcamos um. Mas há uma coisa importante, há momentos críticos no jogo importantes de controlar e aqueles últimos oito minutos, era importante controlá-los bem e perceber que o Sporting ia colocar mais gente na área.»

«Não foi uma questão de estarmos bem no jogo, foi de controlar por vezes a bola, por vezes o espaço. Quando tivemos a bola tentámos jogar, conseguimos fazer transições. Em diferentes momentos, conseguimos diferentes conteúdos para o mesmo jogo em casa do Sporting. É inglório não sair com pontos.»

«Estamos no início de uma caminhada, vimos de dois jogos em quatro dias, contra FC Porto e Sporting, onde fizemos tudo para pontuar. Futebol é pontuar e é o que vamos fazer, estar fortes no domingo para ficar com os três pontos em casa.»