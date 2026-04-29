Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate (2-2) com o Tondela, a contar para a 26.ª jornada da Liga.

Falta de competição nas bolas paradas

«A justificação é que tínhamos de ser mais competentes nas bolas paradas. Uma segunda parte onde fomos muito bem, entrámos muito bem, estivemos muito bem no jogo, com mais tranquilidade, com muita qualidade, com boas reações à perda. Foi realmente nesses últimos os últimos cinco que acabámos por ser infelizes, mas não há justificação. É continuar a trabalhar e seguir o nosso trabalho, o nosso caminho.»

Mau momento

«Não fugimos do momento que não é tão bom, isso é notório, e nós sabemos disso melhor que ninguém. O treinador percebe isso, a equipa não está tão bem como vinha a estar. Agora não são os piores jogadores do mundo, não é o pior treinador do mundo. Estamos numa fase menos positiva, é certo, mas só nós é que podemos dar a volta a isso e conseguir melhorar.»

Luta pelo segundo lugar

«Temos de acreditar, essa palavra tem de existir sempre, tem de ser possível, vamos acreditar sempre e tentar fazer o nosso melhor naquilo que é os nossos jogos. Conseguir melhorar através do trabalho este momento menos positivo que nós temos.»

Frustração dos adeptos

«A exigência deste clube é grande, e nós sabemos disso melhor que ninguém. Por isso é compreensível a manifestação e a frustração dos adeptos, faz parte do futebol, faz parte do jogo. Temos de saber lidar com isso. Agora peço-lhe para apoiarem de início ao fim dos jogos, é isso que têm feito.»

Renovação

«A confiança existe desde o primeiro dia. Não era o melhor treinador do mundo, até há 15 dias e agora não sou o pior treinador do mundo. Estou muito focado naquilo que é o meu trabalho, naquilo que é o próximo jogo, mais do que qualquer questão do meu futuro. Eu estou feliz no Sporting, sou muito feliz no Sporting, por isso volto a dizer, a confiança tem sido mútua desde sempre e isso é demonstrativo diariamente.»