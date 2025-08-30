Declarações de Rui Borges, treinador do Sporting, na Flash Interview da Sport TV, após a derrota por 2-1 frente ao FC Porto na 4.ª jornada da Liga:

[Análise do jogo]

«Na primeira parte, o primeiro lance logo de bola de saída, nós estávamos mais do que preparados para isso. Acabaram por ganhar o duelo, foram fortes no duelo, ganharam a segunda bola e atiraram essa bola ao poste. Depois disso, entrámos muito bem no jogo. Nós a querer mandar no jogo, a querer ficar com bola, a não deixar o FC Porto ser muito pressionante na nossa área. Penso que no início fomos melhores. Com o passar do tempo, o jogo foi ficando equilibrado. O FC Porto também foi perigoso naquilo que eram as recuperações de bola, as nossas perdas de bola, transições, contra-ataques, ataques rápidos. Naquilo que era a organização, nós claramente estávamos preparados para aquilo que o FC Porto fez. Um jogo muito de 'paredes' com o avançado, ligar o central direto no avançado, a procurar médios, a procurar os alas, para depois serem agressivos e verticais no ataque da baliza. Penso que foi uma primeira parte equilibrada e depois numa segunda parte, onde entrámos muito bem e onde estamos melhor no jogo, temos cinco minutos que nos saem caros. Cinco minutos que o Porto faz dois golos, perdemos nesses cinco minutos um bocadinho o controle do jogo, depois reagimos novamente, ficámos com bola, tivemos bola, fomos à procura de golo, fizemos, queríamos ter feito o 2-2, não fomos felizes, mas o jogo foi bastante equilibrado. Penso que na segunda parte, apesar do FC Porto ter feito dois golos, nós fomos melhores, só que a sorte passou para a parte do FC Porto.»

[FC Porto marcou dois golos quando ia mexer no jogo com Quenda]

«Nós estávamos melhores no jogo, estávamos a conseguir instalar o jogo no meio-campo do FC Porto. O FC Porto não tinha ido à nossa baliza, penso que na segunda parte até o golo. Estávamos bem, queríamos refrescar ali a dinâmica, porque estávamos a ter maior capacidade do que o FC Porto, estávamos a conseguir encostar o FC Porto mais atrás, e no momento que estávamos a querer modificar ou refrescar, digamos, acabámos por comer disso. Cinco minutos, perdemos um bocado o controlo, e acabámos por sofrer dois golos. Um golo que podemos controlar da melhor forma, um segundo que é mérito também do adversário, que é um grande golo e não podemos fugir disso. Acima de tudo, dizer que a equipa conseguiu reagir, foi à procura do golo, conseguimos chegar ao 2-1, poderíamos ter conseguido chegar ao 2-2, não tivemos essa sorte ou essa capacidade, é seguir o nosso caminho».

[Primeira derrota de Rui Borges no Sporting no campeonato e há pausa para as seleções]

«Se pudesse, queria jogar já amanhã, mas não se trata de limpar a cabeça, é continuar o nosso caminho. Sim, a equipa teve uma atitude muito boa, teve uma capacidade muito boa, teve qualidade de jogo na mesma. Acabámos por não ser felizes, é certo que não vamos ganhar sempre, não. Queremos ganhar sempre, queremos. Mas não muda em nada aquilo que é os nossos objetivos, naquilo que é a nossa confiança e ambição para aquilo que é o nosso futuro».

[Ioannidis no estádio e Harder despediu-se?]

«O Ioannidis ainda não é jogador de Sporting e o Harder é jogador de Sporting, por isso não vou entrar a comentar essa situação».