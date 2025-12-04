Rui Borges garante que as «dúvidas» dos adeptos face aos resultados que obtém no Sporting frente aos adversários diretos não o preocupam. Quanto à polémica na arbitragem, o técnico considera que se perde «demasiado tempo» a falar de tudo, menos do jogo:

Polémica na arbitragem e nomeação de António Nobre para o dérbi

«Não vou falar de nomeações, nunca o fiz e não é agora que o vou fazer. Não mando nessa parte e perde-se demasiado tempo a falar disso. Devíamos falar mais do jogo do que de tudo o resto.»

Adeptos com dúvidas quanto à forma como Rui Borges defronta adversários diretos?

«As dúvidas são vocês que as criam. Não vejo ninguém a dizer que no ano passado o Rui Borges não perdeu nenhum jogo, perdeu só para a Taça da Liga e em penáltis. Podia responder com os resultados da Champions, mas não vou fazê-lo. Isso não mexe em nada comigo, se ganhasse os jogos todos menos o do FC Porto poderia ser campeão nacional e assinava por baixo. Os jogos que não fomos capazes de ganhar estivemos bem e o resultado acabou por ser inglório face ao que fizemos. Se olhar para o passado, na última época não perdi nenhum jogo. A dúvida que criam é mais de fora e não mexe comigo.»