Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a goleada sobre o V. Guimarães (5-1), na 32.ª jornada da Liga:

Luta pelo segundo lugar com o Benfica

«Estou preocupado em ganhar os meus jogos, isso é que me importa. Temos de fazer a nossa parte e ganhá-los. Queremos é ficar no segundo lugar, depois temos a final da Taça e queremos muito ganhar esse troféu. Os lugares são ganhos por mérito sempre, sejam eles quais forem.»

Semana «limpa» para trabalhar...

«É muito importante, já se notou um pouco e vem a parte da mentalidade. Ao mesmo tempo também tivemos algum descanso extra que faz toda a diferença. Entramos em semanas normais agora e espero que a equipa demonstre outra energia que nos identificou quase toda a época, mas que nos faltou neste último mês. Acredito que é importante o tempo, o respirar e estar com a família. Mentalmente também ajuda muito, mais ainda a parte física. Devem estar fartos de ouvir o treinador, é só palestras. As semanas normais ajudam muito.»

Análise à goleada sobre o V. Guimarães

«Um jogo em que entrámos um pouco nervosos, depois nas duas situações que temos fazemos dois golos. Fomos melhorando e ganhando confiança, criámos várias oportunidades claras de golo. Acaba por ser um resultado justo pelas oportunidades que tivemos. Voltou ao normal na parte competitiva e fez um grande jogo.»