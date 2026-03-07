Declarações do treinador do Sporting, Rui Borges, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate a dois golos ante o Sp. Braga, em jogo da 25.ª jornada da Liga:

Se uma vitória do FC Porto na Luz torna o título uma miragem:

«Em relação a isso não vou estar a falar, não me compete, não é o meu jogo, não estou preocupado com isso.»

Se o lance de Suárez que podia dar o 2-0 é o momento do jogo:

«Poderia ter feito, mas é o que é, mérito do guarda-redes do Sp. Braga. Poderíamos ter matado aí com o 2-0, o jogo tornar-se-ia diferente, mas não sabemos como iria acabar. Já marcou outros golos que ninguém estava à espera. Faz parte do jogo.»

Maxi Araújo falha Bodo/Glimt e Alverca:

«Dor de cabeça era se jogasse com dez, jogo com 11, por isso não é dor de cabeça. Há outros jogadores que darão uma boa resposta na ausência do Maxi.»