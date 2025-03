Na antevisão ao encontro com o Casa Pia, Rui Borges abordou as situações de Viktor Gyokeres, Zeno Debast e Biel, que vivem momentos distintos no plantel do Sporting.

«O Viktor (Gypkeres) é um "mouro" de trabalho. Às vezes, nem nós conseguimos meter um travão. Ele é focadíssimo, muito comprometido no que é pedido. É um jogador que tem demonstrado um compromisso fora do normal para mim, porque não o conhecia. A ambição dele é enorme e isso é bom porque a nossa equipa é jovem e é importante ter jogadores que demonstrem diariamente esse compromisso e ambição de quererem ser melhores, ganhar sempre e ser campeões. Se sairá ou não no fim (da época), não posso falar muito. O futebol é mesmo isso. Pelo que tem feito no Sporting, é claro que haverá grandes equipas mundiais que o quererão», comentou o técnico sobre o goleador da equipa.

Já sobre Zeno Debast, defesa central belga que tem atuado nos últimos jogos como médio defensivo, Rui Borges defendeu a opção. «Tecnicamente, é um jogador evoluído. Como central é rápido e tem técnica, mas não é muito agressivo e nos duelos tem de crescer. Tanto numa posição como noutra, tem um potencial enorme. Como médio, tem sido um bocadinho mais agressivo do que quando joga como central. Chamem-me maluco, mas continuo a dizer que, no futuro, pode ser um grande médio pelas qualidades individuais», explicou.

Ainda assim, o técnico leonino garante que, se Debast «se sentir mais confortável como defesa central é lá que vai jogar mais vezes». «Neste momento, pela adaptação e indisponibilidade de vários jogadores, tem conseguido dar resposta» como médio, completou.

Quanto a Biel, reforço de inverno proveniente do Bahia, continua a cumprir o período de adaptação a uma nova realidade. «Vejo-o supermotivado por representar um grande clube como o Sporting e para aprender, para que possa ter mais oportunidades. Isso deixa-me supersatisfeito. No momento certo, vai tê-las, como já as teve», referiu Rui Borges.

Casa Pia e Sporting medem forças, este domingo (18:00), para a 25.ª jornada da Liga portuguesa.