Liga
Há 15 min
Rui Borges: «Devíamos valorizar mais o nosso futebol»
Técnico dos leões falou sobre as polémicas atuais do futebol português, defendendo que os «ativos» do futebol devem valorizar o jogo
Estádio D. Afonso Henriques
Técnico dos leões falou sobre as polémicas atuais do futebol português, defendendo que os «ativos» do futebol devem valorizar o jogo
Estádio D. Afonso Henriques
Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques. Questionado pelo estado atual do futebol português, o técnico apelou a que seja valorizado.
«Não me vou alongar muito sobre isso. Devíamos valorizar muito mais o nosso futebol. Jogadores, treinadores, a classe dos árbitros também. E vocês também [jornalistas] podem ajudar nesse sentido. Se somos valorizados lá fora não podemos desvalorizar dentro. Os ativos do futebol devem fazer cada vez mais por ser um futebol melhor».
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS