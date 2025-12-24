Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques. Questionado pelo estado atual do futebol português, o técnico apelou a que seja valorizado.

«Não me vou alongar muito sobre isso. Devíamos valorizar muito mais o nosso futebol. Jogadores, treinadores, a classe dos árbitros também. E vocês também [jornalistas] podem ajudar nesse sentido. Se somos valorizados lá fora não podemos desvalorizar dentro. Os ativos do futebol devem fazer cada vez mais por ser um futebol melhor».