Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, após a vitória (4-1), sobre o Rio Ave, na 33.ª jornada da Liga. O técnico leonino admitiu que a equipa teve de ultrapassar dias complicados, mas recuperar o segundo lugar traz «motivação e tranquilidade mental».

Como é que o grupo reage a ter regressado a segundo

«O grupo está feliz, fomos capazes de ganhar o jogo e estivemos a perder perante uma boa equipa, que tem feito uma segunda volta muito boa. É uma belíssima equipa. O grupo estava feliz pela vitória, há o acréscimo de voltarmos a ser segundos, mas temos de estar concentrados. Falta uma jornada em nossa casa, perante os nossos adeptos. Precisamos da energia e apoio deles. Fora também temos tido um apoio fantástico. Vamos jogar perante o Gil, que está a fazer um belíssimo campeonato e que nos vai dificultar a tarefa. Felizes por estarmos em segundo, mas temos de estar muito concentrados, recuperar e mentalmente disponíveis para disputar a última jornada. Depender só de nós é muito importante.»

Avaliação à arbitragem e o que traz a vitória ao grupo

«Acredito que os lances foram bem ajuizados.»

«Voltarmos a ser segundos traz motivação e tranquilidade mental. Perdemos a oportunidade de lutar pelo campeonato e o segundo lugar, o que foi mentalmente foi difícil para o grupo. Mas conseguimos ultrapassar isso, o grupo está capaz e mostrou isso hoje. É importante perceber que voltamos ao segundo lugar e que voltamos a depender só de nós. Ajuda muito a equipa e os jogadores na parte mental e espero que os motive para a dificuldade do último jogo.»

Passa pela cabeça não acabar em segundo?

«Passa pela cabeça acabar em segundo. Sinto que é positivo porque a equipa mentalmente respira um bocadinho, o ar fica diferente, mas não podemos baixar os braços porque temos jogo difícil, mesmo sendo em nossa casa. É final de época e nem sempre a energia está a 100 por cento, é natural em todas as equipas. Mas a nossa motivação e ambição, e eles têm mostrado ao longo da época, não foram aqueles 15 dias que definem a grande época que o grupo está a fazer. É importantíssimo depender de nós e temos de fazer de tudo para o conseguir perante um adversário que está a fazer uma grande época. Mas acredito que a motivação do grupo para ficarmos no segundo lugar é grande.»

Reanimar o grupo após um momento complicado

«Somar a segunda vitória depois daqueles 15 dias é importantíssimo. A parte difícil depois dos jogos do Arsenal era respirar. Entrámos nestas semanas mais normais, depois daquela semana que nos pôs fora desses objetivos. A dificuldade estava no choque mental de estares de fora do campeonato e de não dependermos de nós para o segundo lugar. Mesmo com semanas normais é difícil ligá-los. Mesmo no treino, por mais vontade que tenham. Está lá o desgaste e é difícil para os treinadores, não só no Sporting. As últimas semanas são difíceis para as equipas, o desgaste é enorme, é ano de Mundial, jogadores ligados às convocatórias… é difícil, mas temos conseguido ajudar os jogadores, porque depende muito deles. Por mais que queira e seja bom gajo para tentar puxá-los, é difícil. A minha conversa vai muito por aí. Foi difícil, mas estas vitórias e estarmos em segundo lugar ajuda muito. Espero que isso os mantenha com ambição e vontade de disputar o último jogo.»