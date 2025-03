Rui Borges, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória do Sporting por 3-1 sobre o Casa Pia, num jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga:

[Análise ao encontro e à forma como a equipa sofreu o golo a fechar a primeira parte?]

«A vitória é mais do que justa, depois de uma primeira parte equilibrada, em que chegámos ao 2-0 e o jogo estava controlado apesar de restar repartido. Sinto que demorámos a encaixar um pouco na pressão, muito por causa dos nossos médios estarem desconfiados. O Hjulmand ainda não está a 100 por cento. Tirando isso, não podemos sofrer o golo a acabar a primeira parte. O lance estava controlado e um segundo de falta de rigor acabou por resultar no 2-1. Deixámos o adversário acreditar e na segunda parte tiveram uma energia diferente, acreditaram na reviravolta e o início de segunda parte foi competitivo. Tirando isso fomos crescendo, o Morita e o Geny entraram bem no jogo, deram-nos a capacidade de gerir a bola. Tentou sempre bolas mais longas e duelos na profundidade.»

[Gyökeres volta a fazer dois golos e a importância do sueco para o Sporting?]

«Não fugimos à importância do Viktor para a nossa equipa, é impossível fazê-lo, por tudo o que transmite aos colegas e aos adversários. É fenomenal, um fenómeno. Tem tudo, técnica, força e velocidade. Já dizia antes de trabalhar com ele, é dos melhores avançados que passou nosso campeonato e um jogador muito importante por tudo o que dá. É bem demonstrativa a capacidade que tem para fazer golos, a equipa sente e sabe disso.»

[Mais um golo de bola parada, alguma alteração no método de treino?]

«Não mudou nada na preparação, o rácio que fala deve ser de finalização, porque a percentagem de lances ganhos e tentativas de golo era alta. Agora estamos lá e fazemos bem as coisas, eles fazem e agarram-se ao que trabalhámos. Tomara nós fazermos sempre golos de bolas paradas, é uma questão de acertar na baliza.»