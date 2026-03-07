Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate (2-2) com o Sp. Braga, a contar para a 25.ª jornada da Liga.

Análise ao jogo

«Na época passada também, em Alvalade, sofremos golos aos 90 e alguns minutos. Este ano também e agora novamente. Não faltou nada, apenas estarmos um pouco mais concentrados. Quebrámos aqui um bocadinho. Na primeira parte entrámos bem, com muita qualidade. O Sp. Braga na única aproximação que tem à nossa baliza faz o golo do empate. Na primeira parte é o único lance que o Braga tem. Em 90 minutos tem três remates à nossa baliza são dois golos e um remate do Vítor.»

Sp. Braga foi feliz no final

«O Sp. Braga na segunda parte foi melhor que nós no sentido de ter mais bola. Conseguiu ter mais bola, nós quando não conseguimos, fomos perdendo as referências, fomos perdendo também alguma energia. Não conseguimos, mérito também do adversário, que mete muita gente na primeira etapa de construção, que é difícil por vezes pressionar. Mas tirando isso, acho que a equipa foi controlando. Acho que o Sp. Braga deixou de andar perto sequer da nossa baliza e no último lance acabou por ser feliz.»

É mais um ponto

«A equipa merecia, por toda a entrega que teve, por toda a capacidade que teve. Mesmo na segunda parte, numa outra transição, podíamos ter feito também. E agora não há que lamentar, é seguir o nosso caminho. É um ponto que somámos, independentemente do resultado dos outros. É mais um ponto. No fim, fazemos as contas.»