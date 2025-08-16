Na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Arouca, para a segunda jornada da Liga, Rui Borges mostrou-se tranquilo quanto aos rumores de mercado em torno dos jogadores do Sporting.

«É natural que se fale nos jogadores, compete-me mantê-los tranquilos. Eles sabem qual é a ideia da estrutura e do clube para eventuais saídas. Eles têm cláusulas, quem os quiser tem de vir por elas, por certo», referiu.

Sobre o interesse no avançado espanhol Yeremay, do Deportivo da Corunha, o técnico admitiu que «já estava identificado há algum tempo pelo clube e é um jogador interessante». «Mas não é só ele, há outros também», acrescentou.

O Sporting regressa a Alvalade, no domingo (20:30), para defrontar o Arouca, em jogo referente à segunda ronda da Liga. A partida tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.