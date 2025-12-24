Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo por quatro bolas a uma. Há um ano estava prestes a dar o salto para o Sporting, e na sala de imprensa do recinto vimaranense fez o balanço de um ano de Sporting.

«É um ano especial. Há uma no estava aqui, não sabia que ia ser treinador do Sporting. Agora sou um treinador ainda mais feliz do que o que era. Era um treinador feliz no Vitória, é um clube diferente, até a minha família pensa isso, tenho um carinho especial pelo Vitória, é impossível não ter, volvido esse ano era o sonho de um treinador que começou há nove anos na minha terra, à procura de um sonho que concretizei: ser campeão nacional. Quero muito continuar a lutar pelos meus sonhos, ganhar troféus e ficar na história do Sporting».