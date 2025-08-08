Reação de Rui Borges à vitória do Sporting sobre o Casa Pia, por 2-0, nesta sexta-feira, em conferência de imprensa:

[Análise ao jogo]

«Já tinha sentido que no último jogo, da Supertaça, a equipa tinha dado uma resposta muito boa. E hoje foram competentes, foram mais consistentes acima de tudo. Uma primeira parte muito, muito boa. Penso que é dos jogos, se calhar, mais bem conseguidos desde que eu cheguei ao Sporting. Depois faltou-nos finalizar de melhor forma, mas tivemos várias oportunidades. Uma primeira parte onde merecíamos, por tudo que foram capazes, marcar. O adversário nem sequer chegou à nossa baliza, andámos sempre a jogar em meio campo ofensivo. Fomos muitos fortes nas transições defensivas, o que também era importante contra uma equipa muito competitiva. Na segunda parte, principalmente depois da primeira lesão, o jogo quebrou ali um bocadinho. O Casa Pia ainda nos criou grande perigo e era importante mantermos o rigor e a concentração naquilo que era comportamento. Foi isso que eu pedi no intervalo. Pecou por escassa a vitória. Acho que nem sequer é contestável. Não só pela capacidade que a equipa teve, mas também pela qualidade que a equipa teve.»

[Queria que Luis Suárez tivesse marcado?]

«Sim, por tudo que ele foi capaz de dar à equipa ao longo do jogo. Fez uma grande exibição, mas ao nível do Trincão. O Pote também merecia sair com um golo, por tudo que criou, por tudo que fez, por tudo que jogou. A malta teve muita dinâmica, coletivamente estivemos muito bem, mais do que a nível individual. Agradaram-me todos, muito sinceramente. Agora, o Luis Suárez procurou o golo, criou, assistiu. Fez um belíssimo jogo. Conseguiu acompanhar em pouco tempo aquilo que é a dinâmica individual e coletiva. Acrescentou muito à equipa, por isso, feliz por tudo que todos foram capazes de mostrar ao longo dos 90 minutos, não só o Suárez.»

[Tem medo de perder Hjulmand?]

«Vou falar daquilo que foi o jogo do Hjulmand. Mais uma grande resposta do capitão da equipa, um grande jogo, um belíssimo jogo. Segurou a equipa, orientou a equipa. O capitão é isso, ele fez um grande jogo, é a imagem do coletivo.»