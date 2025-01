Declarações de Rui Borges, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (4-4) frente ao Vitória de Guimarães:

[Próximo jogo importante para dar reposta?] «O próximo jogo é sempre o mais importante para dar reposta. Temos pouco tempo para trabalhar, acima de tudo é muito vídeo, muito diálogo. Para ganhar essa intensidade temos de trabalhar, temos de ter tempo. Fomos passivos e quero que percebem isso, não estou chateado com os jogadores, longe disso, têm sido fantásticos naquilo que tem sido a adaptação. Não podemos ser tão passivos, é isso que têm de entender. Segue-se o Porto, mais um jogo competitivo que vale uma final, temos de estar preparados e não podemos ter a desconfiança. Não eram os melhores do mundo com o Benfica na semana passada e agora não são os piores».