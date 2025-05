Rui Borges, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória do Sporting sobre o Gil Vicente por 2-1:

[Já sente o peso de poder ser campeão nacional na próxima semana, caso vença o dérbi?]

«Não sinto peso nenhum, a felicidade de treinar o Sporting é grande. Dou muito valor de onde vim e trabalhei muito para chegar até aqui. Ninguém me conhece, sou de uma terra transmontana, de Mirandela, por isso não há peso nenhum, a felicidade de lutar por títulos é muito maior do que a pressão. Falei da estrelinha há pouco e queria era ter o meu avô para ver o neto a representar o Sporting. Sinto que nasci para o futebol.»

[Quaresma disse que o Sporting deu uma parte de avanço, pode servir de aviso para o dérbi?]

«Temos de trabalhar e estarmos focados naquilo que controlamos, é um jogo tal como outro, poderá ser decisivo, mas tudo depende do resultado. Temos de tentar fazer o nosso melhor e merecemos a vitória de hoje. Não fomos capazes e o Quaresma disse isso e bem, concordo com ele, na primeira parte estivemos pouco inspirados. Houve pouca mobilidade e ficámos desconfiados. A equipa não vai estar sempre a mil à hora, importa para mim frisar aquilo que fizemos até ao fim do jogo.»