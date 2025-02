Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a vitória por 3-1 sobre o Farense, num jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga:

[Entrada no jogo com o Farense e a lesão de Geny]

«Não sei nada sobre a lesão do Geny e espero que não pare muito tempo, leve não deve ser porque teve de sair. Cada jogo teve a sua história, o adversário esteve sempre em jogo de transição. Fomos muito fofinhos no golo sofrido, em termos de um para um. São jogos muito perigosos e esquecemo-nos da idade de grande parte dos nossos jogadores.»

«Perante a idade que têm, não podia estar mais feliz do que têm feito. Quero que eles arrisquem, porque vão aprender e pretendo que não percam o equilíbrio emocional. Os jogos são totalmente diferentes, fica difícil para um treinador analisar o Farense quando joga contra equipas grandes. Tomara nós que as equipas dividissem mais o jogo connosco, estes jogos nunca vão ser muito bonitos e bem jogados.»

[Evolução de Fresneda desde que chegou ao clube?]

«É um miúdo que passou um ano e meio quase sem jogar, veio com as expectativas muito altas e não correspondeu porque não jogou quase um ano e meio. É normal desconfiar de si próprio. Tem tido essa confiança desde que nós chegámos, a maior confiança que lhe dei foi ele jogar. Tem 20 anos e vai falhar imenso, fico feliz pelo golo dele. Vai ganhar mais maturidade e mais confiança, joga numa equipa grande, no primeiro classificado e tudo isso que engloba a situação futebolística dele, não podia estar mais feliz.»