Declarações de Rui Borges, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o empate (2-2) frente ao AVS, consentido já nos descontos:

[Quatro empates e quatro expulsões nas últimas jornadas. Emocionalmente que equipa é esta] «A equipa estava tranquila, não houve falta de controlo. Estávamos ligados no jogo, por mais que se tente, e difícil quem está la dentro, sentir algum momento de injustiça. É difícil estarmos equilibrados a 100 por cento. São eles e eu, ninguém é de ferro. São lances que levem a que a gente perca um pouco o equilíbrio. Lesões? Há coisas, sinceramente… O Edu [Eduardo Quaresma] saiu ao intervalo com queixas. É o que é. Não me vou estar a lamentar».