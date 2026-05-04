Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória (5-1) frente ao V. Guimarães, a contar para a 32.ª jornada da Liga.

Resposta ao empate com o Tondela

«O jogo do Tondela não foi aquilo que nós queríamos, nem a exigência que desejávamos. Nós todos tínhamos noção disso. Hoje foi um jogo realmente diferente. Também na fase inicial, nas duas oportunidades, fizemos logo dois golos. Acabamos por ser bastante eficazes, o que não fomos, se calhar, nos outros jogos. E acabou por nos dar alguma confiança para o decorrer do jogo. Acho que acaba por ser justo à vitória, numa boa exibição.»

Dedo do treinador?

«Não, é dedo de todos, não é de treinadores. Eu preciso dos jogadores, eles é que fazem de mim treinador e dou sempre mérito a eles. Porque eles trabalham muito, sei o fantástico grupo que tenho. Sei que nem sempre as coisas correm como nós queremos. Mas jamais deixam de ser os mesmos, jamais deixam de querer ganhar e dignificar da melhor forma sempre o Sporting.»

Análise ao Vitória

«É uma equipa que gosta de ser pressionante, logo numa fase inicial, mas depois de ser batida à pressão é uma equipa que dá algum espaço nas costas. A equipa foi percebendo, foi ativando esse ataque à profundidade e fomos criando várias situações de golo.»

Jogo de Inácio

«Olho para o grande líder que ele é, para aquilo que é a importância dele dentro do campo, como é lógico. É um bocadinho à imagem do Daniel Bragança. Quis estar com a equipa, queria dar contributo, treinou e sentiu-se minimamente disponível para o fazer. Fez um grande jogo.»

Quebra na reta final

«Nós estivemos quase até ao fim a lutar. Dentro de tudo o que foi a época, perceber de que forma é que poderemos melhorar. De que forma é que conseguimos ser mais competitivos, conseguimos ser mais regulares. Foram oito, nove meses fantásticos e nesta fase aqui mais complicada fomos um pouquinho mais abaixo. Faz parte, é olhar para o futuro e levantar a cabeça.»

Resto da temporada

«Sim, sem dúvida, é um lema do clube, e assim será. Por isso, acima de tudo, é manter-nos fiéis a nós mesmos e demonstrar o porquê deste grupo, da grande maioria deles, ter tantos troféus e estarem nesta história de Sporting.»