A administração do Sporting já esteve reunida com Rui Borges, esta terça-feira, para discutir a possível contratação do ainda treinador do Vitória de Guimarães.

O encontro aconteceu durante a manhã, em Lisboa, e terminou ainda antes de almoço. Estiveram presentes Frederico Varandas, presidente do Sporting, o diretor desportivo do clube, Hugo Viana, e o próprio Rui Borges.

Ao que o Maisfutebol apurou, a reunião correu bem, tendo os responsáveis leoninos ficado bem impressionados com o técnico.

Rui Borges passará o Natal com a família, sendo esperado que venha a orientar a equipa do Sporting no regresso ao trabalho na próxima quinta-feira.

Para que tal aconteça, no entanto, é necessário que os campeões nacionais cheguem a acordo com o Vitória de Guimarães. Isso porque os quatro milhões de euros da já conhecida cláusula de rescisão de Rui Borges não são um valor linear.

Por um lado, o Vitória tem direito apenas a metade desse valor, dado o acordo em vigor com o Moreirense, que deverá receber o restante; por outro, o Vitória estará a pedir mais dinheiro por não haver um pré-aviso de 30 dias antes da saída do treinador – no fundo, tal como o Sporting fez com o Manchester United na situação de Ruben Amorim.

Além disso, haverá ainda uma verba para compensar a saída dos restantes elementos da equipa técnica vimaranense. Juntando tudo, o Sporting deverá ter de pagar mais um milhão ao Vitória.

Aguardam-se novidades nas próximas horas, sendo certo que a reunião desta manhã foi satisfatória para as partes e que a saída de João Pereira, apesar de ainda não anunciada, será irreversível.

Rui Borges é esperado no treino de quinta-feira, o primeiro a preparar o dérbi de domingo com o Benfica, devendo assinar um contrato de dois anos e meio com o Sporting.