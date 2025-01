Declarações de Rui Borges, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (4-4) frente ao Vitória de Guimarães:

[Dois pontos perdidos ou um conquistado?] «Perdemos dois pontos. Nesta casa só queremos ganhar e fazemos tudo para ganhar. É impossível dizer que vamos contentes com um ponto, jamais o direi. O Vitória teve mérito na forma como cresceu, fomos muito passivos. Faltou-nos intensidade, gosto da equipa mais intensa e competitiva, seja a encurtar duelos, a linha defensiva acompanhar quando a bola anda para trás. Temos de trabalhar, vai demorar tempo, temos pouco tempo para o fazer porque temos jogo sobre jogo, a equipa tem hábitos diferentes. Temos de aprender, mesmo enquanto treinador. Faz parte do crescimento de todos. Acima de tudo que a equipa não desconfie. Seguir o nosso caminho nunca desconfiando, nem nós, nem jogadores, nem adeptos. Foi num campo difícil, estão ligados e querem muito ser cada vez melhores. Vamos melhorar no futuro e ser mais competitivos e mais coesos. Aconteceu o que aconteceu com o Benfica, tentámos sair sempre curto e não esticamos o jogo depois do 3-1 fomos muito passivos com bola, mas sem bola também».