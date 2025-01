Rui Borges, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória do Sporting por 2-0 sobre o Nacional, num jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga:

[Gestão de Gyökeres e os 80 minutos de utilização neste jogo]

«O Hjulmand tem somado 90 minutos há muitos jogos, mesmo quando eu ainda nem era treinador do Sporting. O Gyökeres para jogar 80 tivemos de o gerir nos dois jogos anteriores. O encontro não estava muito vertical para a exigência de profundidade e grandes distâncias, não foi exposto a essas grandes distâncias e gerimos o esforço. Acima de tudo, espero tê-lo disponível para o Bolonha (bate na mesa três vezes).»

[Análise à primeira parte e os golos de Trincão e João Simões]

«Acima de tudo foi um jogo muito competente da nossa parte, tínhamos de o ser. Encontrámos um adversário com o bloco baixo e difícil de penetrar. Eu disse que o jogo ia ser decidido num momento de inspiração e aconteceu. Nos últimos jogos sinto que o Trincão tem sido incompreendido, todos estão à espera que crie coisas diferentes e tem feito grandes jogos, estou muito feliz pelo que tem dado. O jogo foi desbloqueado dessa forma, na primeira parte o Nacional não chegou à nossa baliza. Na segunda parte foi um pouco do mesmo, tivemos mais situações para fazer o 2-0, deixámos enrolar o jogo e com o 1-0 fica perigoso.»

«Num momento ou numa bola parada podíamos sair penalizados nesse sentido, a equipa esteve séria e rigorosa. Feliz pelo miúdo fazer o golo, é um miúdo de 18 anos que tem muita maturidade. Será um líder nas suas equipas, muito comunicativo e muito focado, não tenho dúvidas de que terá um futuro brilhante pela frente.»