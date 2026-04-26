Rui Borges refere, na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, que o objetivo é «levantar a cabeça» face ao empate frente ao AVS, uma vez que os leões já não dependem de si para chegar ao segundo lugar. Por fim, o treinador volta a referir que era importante gerir a equipa, uma vez que existem muitos jogadores sobrecarregados pelo número elevado de jogos.

Falta de eficácia

«Fizemos mais do que o suficiente para vencer o jogo, mas infelizmente não conseguimos marcar e saímos prejudicados. O futebol é isto e há que levantar a cabeça e seguir.»

Análise à arbitragem

«É o chamado manto verde e hoje passou-se isso. Aqui e, se calhar, na Amadora o manto verde esteve em campo.»

Levantar a cabeça

«Temos de levantar a cabeça, seguir o nosso caminho, fazer a nossa parte e ganhar os nossos jogos até ao fim. É natural que estejamos a sentir alguma sobrecarga em termos mentais e físicos, mas faz parte. Estamos numa equipa grande, temos de saber lidar com isso e seguir.»

Jogadores sobrecarregados a nível físico e emocional

«Hoje tinha, obrigatoriamente, de gerir cargas e gerir esforço. Tem sido um desgaste enorme, por todas as contingências que tido, lesões e coisas que não controlamos. Há muita sobrecarga em alguns jogadores e hoje tentámos gerir isso, porque era impossível não o fazer. É algo que, estando nas competições todas, a competir com os melhores, sabíamos que podia acontecer. Volto a dizer, faz parte do futebol e de representar uma grande equipa.»

Mensagem é de otimismo

«Sou um treinador que não gosta de entrar no balneário, mesmo quando ganho. O jogo está a quente e é melhor deixá-los respirar, acalmar e lidar com as frustrações. A mensagem é de otimismo e confiança total.»