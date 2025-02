Declarações de Rui Borges, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o empate (2-2) frente ao AVS, consentido já nos descontos:

«Por tudo o que fizemos na primeira parte merecíamos muito mais. Este empate é muito castigador para nós. Na primeira parte criámos situações, na segunda o AVS tentou ser mais pressionante, mas sem criar perigo na nossa baliza, nós a controlar. Até que depois há coisas que acontecem. Algumas para mim são inexplicáveis. Não quero entrar em caminhos apertados, se não vou dizer o que não quero. Baixámos um bocado, é normal, com todas as condicionantes, tentámos lutar, acabou o Aves por ser feliz neste remate de ressaca. É futebol».

«Não vou dizer que é por causa das arbitragens. Só peço que, os lances avaliados pelo VAR tenham o mesmo critério. O que originou que perdêssemos algum equilíbrio, e pontos, não vou dizer se são errados ou não, sou treinador, não sou árbitro nem analista, só peço é o mesmo critério. Há quinhentos lances como o do penálti. Só nos jogos do Sporting é que os VAR se lembra, nem o adversário se lembra, e permite que os adversários entrem no jogo. Crescem por coisas que não controlamos minimamente. No segundo lance do VAR, da expulsão, não é lance para vermelho, não pode chamar o árbitro. Não pode. Não vou criticar o árbitro, não vou dizer coisas que não quero, só peço o mesmo critério com todos, e não é só os grandes».