Declarações de Rui Borges, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (4-4) frente ao Vitória de Guimarães:

[Receção em Guimarães] «Foi um pouco estranho, às vezes não percebo, mas é para o lado que durmo melhor; nunca disse ao presidente que queria sair. Quando fui abordado, quando soube da proposta, disse para falar com o Vitória e nunca pedi para sair do Vitória. O Rui Borges sai do Vitória e deixa quatro milhões no clube. Não percebo tanto ódio. É a vida. Sinto um carinho enorme pelo Vitória, pelos adeptos, por toda a gente do Vitória. Dei muito a ganhar ao Vitória: desportivamente e financeiramente, tenho consciência disso. Vou gostar do Vitória para sempre. Faz parte, triste por este ódio».