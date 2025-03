No Dia Internacional da Mulher, que se celebra a 8 de março, Rui Borges foi questionado sobre quem são as mulheres da sua vida, momento que o deixou um tanto ou quanto emocionado.

«Não me ponha emotivo, nesse aspeto sou um "chorão". Sou muito chegado à minha família. Deixo um beijinho grande a todas as mulheres da minha vida. Tenho muitas, as minhas irmãs, a minha mulher e a minha mãe. A grande mulher da nossa vida é sempre a nossa mãe. Ela será sempre a minha maior inspiração, a mulher mais especial do mundo. A minha mãe e o meu pai são os que sofrem mais, mas a minha mulher e o meu filho também. Querem sempre o nosso melhor», respondeu o treinador do Sporting, na antevisão ao jogo com o Casa Pia.

O Estádio Municipal de Rio Maior é palco do duelo entre as duas equipas, para a 25.ª jornada da Liga. A partida acontece este domingo (18:00) e tem acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.