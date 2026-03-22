Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória (4-1) frente ao Alverca, a contar para a 17.ª jornada da Liga.

Análise ao jogo

«Sim, era importante darmos essa resposta. Sabíamos que a frescura e a energia não iam estar como no jogo da Liga dos Campeões. Foi um desgaste mental e físico grande, mas a equipa estava ligada. Sabíamos que íamos ganhar, sabíamos que ia ser um jogo difícil. Uma equipa que defendia bem, que saia bem em contra-ataque. Na primeira parte, chegámos bem ao golo. Depois do golo, fomos adormecendo também o jogo e fomos deixando o Alverca acreditar. E o jogo entrou ali num processo que parecia que estava controlado, Ao intervalo, tentámos falar sobre pequenos aspetos para melhorarmos, para não levarmos com tantas transições.»

Jogadores com problemas físicos

«Não, o Trincão foi toque. O Nuno sim, à partida deve ser muscular. É o risco da paragem tão longa dele. Infelizmente, fico triste porque ele tem lutado imenso para voltar. Feliz por hoje voltar ao 11. Mas faz parte, há que levantar a cabeça, há que trabalhar sobre a recuperação e ele, melhor do que ninguém, mentalmente é fortíssimo. Em relação ao Pote, foi cãibra e nós preferimos não correr o risco.»

Amarelo de Suárez por alegada simulação

«Não, eu pessoalmente não percebi muito bem. Fui tentar perceber com o 4º árbitro, ele disse-me simulação, mas ele não fez simulação nenhuma. Ainda para mais estava a dizer que poderia não ser penálti. Muito honestamente, pensei que ia dar o cartão branco, que agora é o usual, e era merecido, mas pronto, são coisas de futebol, toda a gente erra e nós erramos também.»

Vai assistir ao Sp.Braga-FC Porto?

«Vou jantar tranquilo com a minha família, feliz pela vitória e descansar agora estes dias nesta paragem de seleções. É importante recuperar a malta que fica e nós também para um mês intenso que vem pela frente.»