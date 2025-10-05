Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após o empate a um golo diante do Sp. Braga, na oitava jornada da Liga:

Análise ao empate

«Penso que o jogo foi competitivo, o adversário procurou muito as referências e voltámos a falhar alguns passes e receções. Aos poucos fomos perdendo tranquilidade e confiança, sobretudo depois do golo. Na segunda parte tentámos melhorar as chegadas às referências do Sp. Braga e não os deixar ganhar confiança. Senti que até fomos melhores nesse sentido. Faltou-nos mais clareza e energia em comportamentos ofensivos, estamos a perder muitas bolas. Aos poucos a equipa perde a energia boa e no fim do jogo fomos penalizados com um lance muito próprio.»

Resultado é justo?

«O resultado acaba por ser justo. Depois das mudanças, o Alisson deu o que nós queríamos, mais agressividade a procurar o último terço, mas as tomadas de decisão em frente à baliza não foram as melhores, faltava alguma confiança. Depois do empate temos lances à entrada da área e podíamos ter finalizado da melhor forma. Por tudo o que o Sp. Braga se deu ao jogo, o resultado acaba por ser justo.»

Dificuldades para ter a posse da bola

«O Sp. Braga baixava com muitos jogadores e deixou-nos algumas dúvidas, andámos meio perdidos a tentar perceber qual era o timing para os fechar. Era perceber a distância que estávamos a dar para as referências, não conseguimos estar tanto tempo com bola e tivemos muitas dificuldades para desbloquear. A equipa foi ganhando alguma desconfiança. Na segunda parte melhorámos e o adversário teve mais dificuldades, obrigámos a esticar mais a bola. Não temos uma equipa assim tão forte em termos de duelos físicos, mas temo-nos batido bem.»