Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o empate a uma bola frente ao AVS. O técnico não atira a tolha ao chão, mas sente o peso do estado atual da tabela.



«Não é atirar a tolha ao chão, mas já não dependemos de nós para o segundo lugar, sequer. É focar naquilo que podemos fazer para alcançar o segundo lugar. O Porto fica com a vida facilitada para conseguir o campeonato, resta tentar fazer a nossa parte, sermos sérios, para conseguir pelo menos o objetivo do segundo lugar».