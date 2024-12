Declarações de Rui Borges, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (2-2) frente ao Nacional da Madeira. O principal tema da conferência foi a possível mudança para Alvalade:

[Foi contactado pelo Sporting?] «Tenho contrato com o Vitória até 2026. O que quer que tenha de acontecer têm de falar com o Vitória primeiro. Estou focado na minha equipa e no jogo».

[Foi o último jogo no Vitória?] «Repito: o que quer que venha a acontecer tem de passar pelo Vitória. Nem a equipa nem o clube merecem que esteja aqui a falar disso, de uma notícia que saiu uma hora antes do jogo. Não sei o que se passou. Merecem que fale do jogo, da avaliação deles. O que tiver de acontecer vai acontecer, terá de passar sempre pelo Vitória primeiro».

[Já houve abordagem do de algum intermediário?] «Não lhe sei responder. Estava focado no jogo, são coisas que saíram uma hora antes do jogo, não falei sequer com o presidente sobre isso».