Por: Frederico Figueiredo

Declarações do treinador do Sporting, Rui Borges, na sala de imprensa do Estádio de São Miguel, após a vitória por 1-0 ante o Santa Clara, em jogo da 29.ª jornada da Liga portuguesa:

«Foi uma primeira parte difícil e o vento a favor não ajudou. Na segunda parte, ajustámos e entrámos muito dinâmicos e ativos, acreditando que íamos fazer golo. Chegamos com naturalidade ao golo e mereceríamos ter feito mais.»

«Na segunda parte mudámos as dinâmicas. Jogámos com dois médios, um adaptado, e por isso é que falamos muito do Morita e do Pote. Temos dois ou três lances para rematar na primeira parte. Pedi ao intervalo para o Zeno [Debast] entrar mais em espaços ofensivos. Mais gente nas zonas ofensivas, o Geny entrou em espaços mais interiores e acabou por fazer o golo. Tomámos decisões mais limpas.»

«A exibição foi boa, num campo difícil e competitivo. Foi a única equipa que venceu em Alvalade. É a equipa que menos remates enquadrados deixa fazer. Sabíamos que teríamos poucas oportunidades. Acima de tudo fomos muito competentes. Sabíamos que em zonas centrais ia ser muito difícil. O vento condiciona muito e íamos tentar mais cruzamentos, para não permitir ataques rápidos do Santa Clara. O vento prejudicou a nossa estratégia inicial e tentamos ajustar em três mais um para criar superioridades.»

«Estou muito feliz pelo regresso do Pote. Esperou imenso por este regresso e é importantíssimo não só para mim, mas para o grupo. Ele sabe o peso que tem numa equipa jovem e competitiva. A importância dele para o grupo é grande.»

«Pressão existe em todo o lado e para todas as equipas. Para sermos primeiros, tínhamos de ganhar. Não desmereci em nada o Santa Clara. Apenas preocuparam-se em defender, e bem, e tentaram aproveitar erros nossos, sempre em bloco baixo, o que dificulta. É a equipa que menos remates enquadrados permite no campeonato. É uma equipa muito coesa que não deixa chegar perto da área. Não ia ser um jogo bonito, quando uma equipa joga em bloco baixo.»