Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Estrela por 1-0, na 29.ª jornada da Liga:

Análise ao triunfo sobre o Estrela

«Um jogo difícil, competitivo. Sabíamos disso e o discurso foi por aí, os jogos pós-Champions são sempre difíceis. São sempre jogos muito difíceis para nós, tínhamos de competir, o jogo foi muito isso. Controlámos o jogo com posse, mas faltou-nos inspiração, o Estrela defendeu com 11 dentro da área e tentámos não deixar o adversário sair em transição. Nós muito com bola, mas com falta de inspiração no último terço, a equipa teve mentalidade e aí é que se vêm muito os campeões.»

Vento dificultou tarefa às duas equipas

«Na primeira parte a posse foi multo lenta, percebo a dificuldade e o vento condicionou muito o jogo. Os jogadores tiveram algum receio para fazer alguns passes e percebem que o vento torna as coisas diferentes. Tínhamos de vascular muito e a bola andar muito no corredor. Em alguns momentos ganhámos o último terço e fomos muito lentos, não estávamos a ganhar superioridade. Foi muito mais do que era a lentidão da nossa posse do que a dinâmica da nossa equipa. É natural que tenha faltado alguma energia num ou outro jogador nosso.»

Saída de Fresneda ao intervalo

«O Fresneda saiu por queixas físicas, pelo acumular de minutos e de jogos, optámos por tirá-lo ao intervalo.»