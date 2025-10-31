Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória sobre o Alverca por 2-0, para a décima jornada da Liga:

Análise ao triunfo sobre o Alverca

«Criámos várias oportunidades, não sei se o resultado devia ser mais dilatado ou não, muito pelo compromisso do Alverca. Faltou-nos alguma inspiração e penso que o Pote chamou toda a inspiração para ele no golo do 2-0. O Alverca não nos criou problemas, conseguimos anular as transições, o Diomande e o Inácio fizeram um jogo muito ligados do início ao fim. Fomos muito competentes nesse sentido, faltou-nos na primeira parte alguns rasgos para ter bolas nas segundas linhas. Entrámos bem na segunda parte, acabámos por fazer um golo anulado na bola parada e o golo do Ioannidis desbloqueou o jogo. Mandámos no jogo do início ao fim.»

Melhor Pedro Gonçalves desde que chegou ao Sporting?

«O Pedro está no seu melhor, tem melhores números do que no ano passado. Às vezes criamos histórias onde elas não existem e os números dizem que está no melhor. Digo o mesmo do Trincão, está na melhor fase da carreira. A mim não me surpreende, a dificuldade é querer sempre mais. É ranhoso quando as coisas não saem bem, é chato com ele próprio e isso diz bem do que é o carácter dele e querer sempre fazer a diferença.»

Finalização é o único aspeto a melhorar?

«A finalização tem sido difícil, mas se finalizássemos todas as bolas que temos ganhávamos sempre aos oito e nove golos. São momentos e isso faz parte dos jogadores, de forma geral a malta tem falhado bastantes golos, mas é o que é. Preocupava-me se não criássemos as oportunidades que criamos, temos sido consistentes e constantes nisso. Queremos ganhar mais e melhores comportamentos na parte defensiva.»