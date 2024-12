Rui Borges, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do Sporting por 1-0 sobre o Benfica, num jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga:

«Primeira parte foi mais de inspiração e atitude, na segunda foi mais de atitude. Tivemos uma primeira parte boa, pressionantes, coesos e não demos chance ao Benfica. Poderíamos ter feito mais do que um golo na primeira parte, situações de finalização clara, na segunda parte não entrámos muito bem e deixamos o Benfica crescer e ganhar confiança. Na segunda parte foi mais competitiva, mais de atitude e de menos inspiração, normal devido ao cansaço da equipa. Poderíamos ter matado o jogo em duas ou três transições, mas os jogadores agarraram-se uns aos outros e saímos com uma vitória justa.»

«Mérito deles, eles fazem de nós treinadores, tiveram a capacidade de ouvir e aprender que não íamos mudar as coisas a 100 por cento. Disse-lhes que íamos falhar imenso, desde que soframos uns pelos outros vamos ganhar com toda a certeza. Foram capazes de criar coisas que treinámos em três dias o que é fabuloso, sinal que queriam ganhar e agarrar a nossa mensagem, deixar uma palavra aos adeptos. O ambiente foi fantástico, temos de manter esse espírito e fazer o que queremos que é ser campeões.»

«Sistema? Procurei não fugir muito da ideia, foi só perceber algumas coisas, eles já trabalhavam assim como mister Ruben Amorim, a atacar foi um pouco diferente, mas o sistema é apenas um começo. Na primeira parte críamos a quatro e a três, cada vez vamos ser melhores, vão acreditar que são bons e jamais desconfiarem.»

«Para mim vou ser como sempre até hoje, os três pontos são importantes, a consequência de ganhar é ser primeiro. Estamos focados no que queremos fazer que é ganhar, esta semana temos um jogo difícil [em Guimarães], mais difícil do que hoje, não tenho dúvidas. Agora eles podem festejar a vitória, que bem merecem. No geral acho que fomos os justos vencedores.»