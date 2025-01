Declarações de Rui Borges, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (4-4) frente ao Vitória de Guimarães:

«Os adeptos foram importantes, como foram no último jogo e como serão daqui para a frente a ajudar a que a equipa a não desconfiar, como aconteceu um pouco hoje. Obrigado pelo esforço para vir aqui, fizeram-se sentir. Quanto ao jogo, foram 60 minutos bastante competentes, acima de tudo, com momentos mais pausados, e com equilíbrio. Depois sim, perdemos o equilíbrio, o controlo emocional, em termos físicos também senti a equipa muito reativa, muito lenta nas abordagens, deixámos o Vitória acreditar, o ambiente ajudou o Vitória nesse sentido. Acabámos penalizados, mérito da equipa acreditar nos últimos minutos. Uma equipa que quer ser primeira não pode estar a vencer 3-1 e deixar virar para 4-3, seja contra quem for, independentemente do valor que o Vitória tem, como já disse».

[Equipa baixou após a saída do Geny Catamo?] «Não. Tanto o Geny como o Quenda, importantes para a agressividade ofensiva da equipa, estiveram ligados no processo ofensivo e defensivo. O Geny estava a cair um pouco, foi mais coletivo do que individual, esqueçam isso. Ainda estão a tentar entender comportamentos, não temos tido tempo para treinar e o crescimento leva tempo. Vão melhorar, vão ser melhores e mais consistentes. Do outro lado estava uma grande equipa».