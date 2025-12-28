Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Sporting sobre o Rio Ave por 4-0, na 16.ª jornada da Liga:

Análise ao triunfo sobre o Rio Ave

«Uma primeira parte onde estivemos muito lentos, parámos muito a bola e fomos previsíveis nos passes. Perdemos demasiadas bolas em jogo interior no primeiro tempo. Com pequenos comportamentos, mais do que táticos, era perceber que podíamos ser mais dinâmicos e intensos. Deixámos o Rio Ave entrar em contra-ataques e eles são fortes nisso, o segundo tempo foi mais à nossa imagem. Mais dinâmicos e mentalmente capazes de perceber o que o jogo estava a pedir. Acelerámos um pouco e chegámos com naturalidade aos golos.»

Exibição de Maxi Araújo e Quaresma de «Seleção Nacional»

«Deixa-me satisfeito não sofrer golos, tentaram meter o André Luiz para ter um homem mais rápido no ataque á profundidade e tentar forçar a expulsão do Inácio que já tinha amarelo. Estivemos equilibrados, o Quaresma fez uma grande segunda parte. É importante frisar que o Quaresma, o Fotis e o Maxi estão doentes, mas fizeram um grande jogo. Disse ao Quaresma, na brincadeira, que fez uma segunda parte de Seleção Nacional.»

Pontos perdidos pelo Benfica em Braga

«Benfica perde pontos em Braga? A mim resta-me focar no que controlamos que são os nossos jogos, queremos ir atrás do primeiro lugar. Estamos a cinco do primeiro e queremos muito ganhar. É seguir caminho e olhar já para o próximo jogo.»

Ano de 2025 para o Sporting?

«O ano correu bem para o Sporting, aqui o importante é o clube e não o treinador. Quem faz o treinador e quem faz os jogadores é o clube, nós ajudamos e queremos muito ficar na história do clube. Para ficar na história temos de ganhar e querer ganhar as competições em que estamos inseridos. A história do Sporting vai continuar independentemente dos jogadores e do treinador.»