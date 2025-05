A festa do bicampeonato ficou marcada, para Rui Borges, pela importância do avô na sua vida e na conferência após o jogo com o V. Guimarães mencionou-o. Ora, dias depois da conquista da Taça de Portugal, o tema voltou a ser abordado, desta vez no programa «Alta Definição», em que o técnico recordou a última conversa que teve com o avô, horas antes deste falecer.

Rui Borges falou sobre os «20 ou 30 minutos» que passou com o avô e o sentimento de que «não se quis ir embora» sem antes falar com o neto.

«A minha mãe disse-me: ‘O avô está sempre a perguntar por ti. Quando é que chega o Rui? Quando é que chega o Rui?’ Eu acabei por passar lá por casa, vi-o 20 ou 30 minutos, talvez, à volta disso, estivemos um bocadinho, falámos com um bocadinho», começou por admitir.

«A minha mãe dizia-me: ‘O avô hoje não está bem, o avô hoje não está bem, só pergunta por ti, só pergunta por ti’ e eu estive com ele um bocadinho. Fui para casa e, passadas umas horas, a minha mãe ligou-me a dizer que o meu avô estava a passar mal. Isso marcou-me, porque acho que ele não quis ir embora sem, sem ver o neto. Só isso. E tenho muitas saudades dele», acrescentou.

