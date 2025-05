Ao contrário do que Bruno Lage disse na véspera, Rui Borges considerou que «todos os jogos são decisivos nesta fase final do campeonato» e fez questão de focar-se na receção ao Gil Vicente, apesar da proximidade com o dérbi na Luz.

«O Sporting está a preparar o jogo com o Gil Vicente, para mim isso é claríssimo. E na cabeça dos jogadores também acredito que sim, porque é essa a resposta que têm dado. Dependemos apenas de nós e o jogo mais importante é o do Gil Vicente, não adianta pensar no Benfica. Se em algum momento estivermos com a cabeça no futuro, vai sair-nos caro. Todos os jogos são decisivos. Tanto este como contra o Benfica. É exatamente igual para mim. Dou o mesmo valor. Todos os jogos são decisivos nesta fase final do campeonato», afirmou o treinador do Sporting em conferência de imprensa.

Sporting e Benfica lideram com os mesmos pontos e, no final do campeonato, poderá dar-se o caso de tudo ser decidido pela diferença de golos. Contudo, Rui Borges não quer pensar já nisso.

«Goleada? Pode ser decisivo, mas na minha cabeça não está isso, está ganhar, porque se ganharmos não precisamos dos golos. Só dependemos de nós, apesar de serem jogos difíceis e de irmos jogar na casa de um rival. Se ganharmos, não dependemos dos golos», vincou.

Sporting e Gil Vicente defrontam-se este domingo em Alvalade (20h30), num jogo da 32.ª jornada da Liga que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.